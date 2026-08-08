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Tafseer: Al-An'am 6:66
Al-An'am
66
6:66
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ٦٦
وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ٦٦
وَكَذَّبَ
بِهِۦ
قَوۡمُكَ
وَهُوَ
ٱلۡحَقُّۚ
قُل
لَّسۡتُ
عَلَيۡكُم
بِوَكِيلٖ
٦٦
Maar jouw volk loochende ze, hoewel het de Waarheid is. Zeg: "Ik ben niet als verantwoordelijke over juille aangesteld."
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Qiraat
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَكَذَّبَ بِهِ }
أي: بالقرآن
{ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ }
الذي لا مرية فيه، ولا شك يعتريه.
{ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ }
أحفظ أعمالكم، وأجازيكم عليها، وإنما أنا منذر ومبلغ.