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Tafseer: Al-Mursalat 77:17
Al-Mursalat
17
77:17
ثم نتبعهم الاخرين ١٧
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٧
ثُمَّ
نُتۡبِعُهُمُ
ٱلۡأٓخِرِينَ
١٧
Waarna Wij hen deden opvolgen door de lateren?
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Qiraat
Hadith
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kisha tutawakutanisha na wao wale waliokuja nyuma kati ya wale waliokuwa ni kama wao katika ukanushaji na uasi.