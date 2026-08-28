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Tafseer: Al-Mursalat 77:17
Al-Mursalat
17
77:17
ثم نتبعهم الاخرين ١٧
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٧
ثُمَّ
نُتۡبِعُهُمُ
ٱلۡأٓخِرِينَ
١٧
Waarna Wij hen deden opvolgen door de lateren?
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Qiraat
Hadith
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين.