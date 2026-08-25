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Tafseer: An-Najm 53:60
An-Najm
60
53:60
وتضحكون ولا تبكون ٦٠
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ٦٠
وَتَضۡحَكُونَ
وَلَا
تَبۡكُونَ
٦٠
En lachen jullie, en huilen jullie niet?
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Bayan ul Quran
آیت 60{ وَتَضْحَکُوْنَ وَلَا تَبْکُوْنَ۔ } ”اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو !“