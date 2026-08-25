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Tafseer: An-Najm 53:52
An-Najm
52
53:52
وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى ٥٢
وَقَوْمَ نُوحٍۢ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥٢
وَقَوۡمَ
نُوحٖ
مِّن
قَبۡلُۖ
إِنَّهُمۡ
كَانُواْ
هُمۡ
أَظۡلَمَ
وَأَطۡغَىٰ
٥٢
En daarvoor het volk van Nôeh? En voorwaar, zij waren het meest onrechtvaardig en het meest buitensporig.
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Al-Sa'di
Je leest een tafsir voor de groep verzen 53:52tot 53:53
Воистину, они были еще более несправедливы и непокорны. Адиты - народ пророка Худа. Аллах наслал на них лютый ураганный ветер и погубил их за то, что они отвергли своего пророка. Он также покарал самудян - соплеменников пророка Салиха. Они отвергли своего пророка, и тогда Господь явил им чудесную верблюдицу. Но нечестивцы отказались покориться пророку и зарезали верблюдицу, за что и были погублены - все до последнего. А еще раньше Всевышний потопил соплеменников Нуха, которые были несправедливее и непокорнее всех остальных народов.