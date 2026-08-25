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Tafseer: An-Najm 53:38
An-Najm
38
53:38
الا تزر وازرة وزر اخرى ٣٨
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٣٨
أَلَّا
تَزِرُ
وَازِرَةٞ
وِزۡرَ
أُخۡرَىٰ
٣٨
Dat geen enkele drager de zonden van een ander zal dragen?
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السعدي Al-Sa'di
وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره الله بقوله:
{ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى }
أي: كل عامل له عمله الحسن والسيئ، فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا