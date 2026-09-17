В предыдущих аятах Всевышний Господь поведал о том, что каждый человек проходит через испытание, благодаря которому правдивый верующий отличается от лжеца. Далее Всевышний Аллах поведал о том, что среди людей есть такие, которые не способны вынести тяжелые потрясения и стойко пройти через суровые испытания. Эти люди утверждают, что уверовали в Аллаха. Но если неверующие начинают подвергать их телесному наказанию, лишать имущества или бранить, призывая отвернуться от истинной религии, то они считают это испытание веской причиной для того, чтобы отречься от веры. Тем самым они приравнивают людское притеснение с наказанием Аллаха, которое действительно является веской причиной для того, чтобы отречься от грехов. Но если Всевышний Аллах одарит правоверных победой, эти маловеры непременно скажут, что они были вместе с правоверными. Они скажут так, потому что победа и триумф угодны их низменным устремлениям. Они относятся к той самой категории людей, о которой упоминается в следующем откровении: «Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. Если ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно; если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и Последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток!» (22:11). Но разве Аллах не ведает о том, что кроется в сердцах Его творений? Он доподлинно сообщил вам о качествах этих людей, и это свидетельствует о совершенстве Его божественного знания и безграничности Его божественной мудрости.