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Tafseer: An-Naml 27:90
An-Naml
90
27:90
ومن جاء بالسيية فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ٩٠
وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠
وَمَن
جَآءَ
بِٱلسَّيِّئَةِ
فَكُبَّتۡ
وُجُوهُهُمۡ
فِي
ٱلنَّارِ
هَلۡ
تُجۡزَوۡنَ
إِلَّا
مَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٩٠
En wie met het slechte kwam, zij zullen met hun gezicht in de Hel geworpen worden. Jullie worden slechts beloond voor wat jullie plachten te doen.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَمَن جَاۤءَ بِٱلسَّیِّئَةِ﴾ أَيْ الشِّرْك ﴿فَكُبَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فِی ٱلنَّارِ﴾ بِأَنْ وَلِيَتْهَا وَذُكِرَتْ الْوُجُوه لِأَنَّهَا مَوْضِع الشَّرَف مِنْ الْحَوَاسّ فَغَيْرهَا مِنْ بَاب أَوْلَى وَيُقَال لَهُمْ تَبْكِيتًا ﴿هَلۡ﴾ مَا ﴿تُجۡزَوۡنَ إِلَّا﴾ جَزَاء ﴿مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٩٠﴾ مِنْ الشِّرْك وَالْمَعَاصِي قُلْ لَهُمْ