Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: An-Naml 27:84
An-Naml
84
27:84
حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اماذا كنتم تعملون ٨٤
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٤
حَتَّىٰٓ
إِذَا
جَآءُو
قَالَ
أَكَذَّبۡتُم
بِـَٔايَٰتِي
وَلَمۡ
تُحِيطُواْ
بِهَا
عِلۡمًا
أَمَّاذَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٨٤
Totdat, wanneer zij komen, Hij zal zeggen: "Hebben jullie Mijn Tekenen geloochend, die jullie niet met kennis omvatten? Of wat was het, dat jullie plachten te doen?"
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي
] كاتێك كه ئههێنرێن بۆ ساحهی مهحشهر بۆ لێپرسینهوه خوای گهوره ئهفهرمووێ: ئایا ئێوه ئایهتهكانی منتان به درۆ زانی ئهوهی بۆ سهر پێغهمبهران دامبهزاندبوو وه به ئێوهیان ڕاگهیاند [
وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا
] یاخود ئایا زانیاری تهواوتان پێی نهبوو [
أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨٤)
] یان ئێوه چ كردهوهیهكتان ئهكرد چ شتێك ئێوهی سهرقاڵ كردبوو لهوهی كه ئیمان بێنن.