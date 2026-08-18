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Tafseer: An-Naml 27:74
An-Naml
74
27:74
وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ٧٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٤
وَإِنَّ
رَبَّكَ
لَيَعۡلَمُ
مَا
تُكِنُّ
صُدُورُهُمۡ
وَمَا
يُعۡلِنُونَ
٧٤
En voorwaar, jouw Heer weet zeker wat hun harten verbergen en wat zij openlijk doen.
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Qiraat
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ خواى گهوره ئاگاى له نهێنى و ئاشكرا ههيه} [
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٤)
] وه به دڵنیایى پهروهردگارت ئهزانێ چ شتێكیان له دڵیاندا شاردۆتهوه، وه چ شتێكیش دهرئهبڕن له وتهو كردهوه.