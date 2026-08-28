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Tafseer: Al-Insan 76:29
Al-Insan
29
76:29
ان هاذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ٢٩
إِنَّ هَـٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌۭ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًۭا ٢٩
إِنَّ
هَٰذِهِۦ
تَذۡكِرَةٞۖ
فَمَن
شَآءَ
ٱتَّخَذَ
إِلَىٰ
رَبِّهِۦ
سَبِيلٗا
٢٩
Voorwaar, dit is een Vermaning. Wie het dan wil, laat hij een Weg naar zijn Heer nemen.
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Qiraat
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العربية
Al-Sa'di
Это - назидание для верующих, которые извлекают пользу из того, чем их устрашает и прельщает Аллах. Аллах разъяснил истину и прямое руководство, а люди сами выбирают между верным путем и удалением от него после того, как до них донесена истина. Поэтому тот, кому было суждено погибнуть, гибнет при полной ясности, а тот, кому было суждено жить, живет при полной ясности.