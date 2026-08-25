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Tafseer: Al-Qamar 54:28
Al-Qamar
28
54:28
ونبيهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ٢٨
وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍۢ مُّحْتَضَرٌۭ ٢٨
وَنَبِّئۡهُمۡ
أَنَّ
ٱلۡمَآءَ
قِسۡمَةُۢ
بَيۡنَهُمۡۖ
كُلُّ
شِرۡبٖ
مُّحۡتَضَرٞ
٢٨
En bericht hun dat het water onder hen (en de kameel) verdeeld moet worden. Ieder een dronk, om de beurt.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Аллах повелел, чтобы один день из источника, откуда самудяне добывали пресную воду, пила только верблюдица, а другой день - самудяне. Им было дозволено пить в отведенное время и запрещено пользоваться источником вне очереди.