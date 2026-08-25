Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Al-Qamar 54:24
Al-Qamar
24
54:24
فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ٢٤
فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرًۭا مِّنَّا وَٰحِدًۭا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًۭا لَّفِى ضَلَـٰلٍۢ وَسُعُرٍ ٢٤
فَقَالُوٓاْ
أَبَشَرٗا
مِّنَّا
وَٰحِدٗا
نَّتَّبِعُهُۥٓ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّفِي
ضَلَٰلٖ
وَسُعُرٍ
٢٤
En zij zeiden toen: "Zullen wij één mens van ons volgen? Voorwaar, dan zouden wij in dwaling en in een toestand van krankzinnigheid verkeren.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Je leest een tafsir voor de groep verzen 54:24tot 54:25
Они высокомерно объявили его лжецом и чванливо сказали: «Неужели мы последуем за простым человеком? Зачем мы должны слушаться его? Он человек, а не ангел. Он - такой же, как и мы, и не принадлежит к другим, более славным народам. Вдобавок к этому, он - один. Если мы подчинимся ему, то станем самыми заблудшими и несчастными». Они действительно стали самыми заблудшими и несчастными. Они сочли недостойным себя повиноваться пророку из числа людей, но не гнушались поклонением деревьям, камням, статуям и изображениям.