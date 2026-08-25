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Tafseer: Al-Qamar 54:15
Al-Qamar
15
54:15
ولقد تركناها اية فهل من مدكر ١٥
وَلَقَد تَّرَكْنَـٰهَآ ءَايَةًۭ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ١٥
وَلَقَد
تَّرَكۡنَٰهَآ
ءَايَةٗ
فَهَلۡ
مِن
مُّدَّكِرٖ
١٥
En voorzeker, Wij lieten het achter als een teken, is er dan iemand die er lering uit trekt?
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Tafseer Jalalayn
﴿وَلَقَد تَّرَكۡنَـٰهَاۤ﴾ أَبْقَيْنَا هَذِهِ الْفِعْلَة ﴿ءَایَةࣰ﴾ لِمَنْ يَعْتَبِر بِهَا أَيْ شَاعَ خَبَرهَا وَاسْتَمَرَّ ﴿فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرࣲ ١٥﴾ مُعْتَبِر وَمُتَّعِظ بِهَا وَأَصْله مُذْتَكِرٌ أبدلت التاء دالا مهملة وأدغمت فيها