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Tafseer: Al-Qamar 54:14
Al-Qamar
14
54:14
تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ١٤
تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءًۭ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١٤
تَجۡرِي
بِأَعۡيُنِنَا
جَزَآءٗ
لِّمَن
كَانَ
كُفِرَ
١٤
Dat voer onder Ons toezicht, als beloning voor degene die werd verworpen.
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Al-Sa'di
Аллах спас Своего пророка в ковчеге, сколоченном из досок гвоздями. Он заботливо сохранил ковчег и уберег от верной гибели Нуха, верующих и многих животных, которых они взяли с собой. Такой была забота, опека и милость Всевышнего Хранителя. Таким было воздаяние тому, кого отвергли. Он заслужил его тем, что терпеливо сносил обиды соплеменников, продолжал призывать их на прямой путь, оставался покорен воле Аллаха и не уступал желаниям грешников, которые пытались ввести его в заблуждение. Всевышний сказал: «О Нух (Ной)! Сходи на землю с миром от Нас, и да пребудет благословение над тобой и теми народами, которые с тобой!» (11:48). В одном из коранических чтений этот аят гласит: «Ковчег поплыл у Нас на Глазах в воздаяние тем, которые не уверовали». Это означает, что спасение пророка Нуха и верующих было наказанием для тех, кто упрямо отказывался уверовать.