Al-Baqarah 2:75 ۞ افتطمعون ان يومنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ٧٥
Bladzijde 11 · Juz 1
۞ أَفَتَطۡمَعُونَ
أَن
يُؤۡمِنُواْ
لَكُمۡ
وَقَدۡ
كَانَ
فَرِيقٞ
مِّنۡهُمۡ
يَسۡمَعُونَ
كَلَٰمَ
ٱللَّهِ
ثُمَّ
يُحَرِّفُونَهُۥ
مِنۢ
بَعۡدِ
مَا
عَقَلُوهُ
وَهُمۡ
يَعۡلَمُونَ
٧٥
Hopen jullie dan nog dat zij (de Joden) in jullie (godsdienst) zullen geloven, terwijl er waarlijk een groep onder hen is, die het Woord van Allah heeft gehoord, en die het verdraaiden nadat zij het begrepen hadden, terwijl zij het weten?
Lees Tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Meer Tafsirs
There was little Hope that the Jews Who lived during the Time of the Prophet could have believed
Allah said,
أَفَتَطْمَعُونَ
(Do you covet) O believers,
أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ
(That they will believe in your religion) meaning, that these people would obey you They are the deviant sect of Jews whose fathe…
There was little Hope that the Jews Who lived during the Time of the Prophet could have believed
Allah said,
أَفَتَطْمَعُونَ
(Do you covet) O believers,
أ…