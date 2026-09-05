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Tafseer: Al-Baqarah 2:73
Al-Baqarah
73
2:73
فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ٧٣
فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٣
فَقُلۡنَا
ﱺ
ٱضۡرِبُوهُ
ﱻ
بِبَعۡضِهَاۚ
ﱼﱽ
كَذَٰلِكَ
ﱾ
يُحۡيِ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
ﲁ
وَيُرِيكُمۡ
ﲂ
ءَايَٰتِهِۦ
ﲃ
لَعَلَّكُمۡ
ﲄ
تَعۡقِلُونَ
ﲅ
٧٣
ﲆ
Toen zeiden Wij: "Slaat hem (de dode) met een deel van haar (de koe)." Zo doet Allah de doden herleven en toont Hij jullie Zijn Tekenen, hopelijk zullen jullie begrijpen.
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Al-Sa'di
Когда израильтяне зарезали корову, им было велено ударить мертвеца частью ее. Возможно, им было указано на определенный орган коровы, а возможно, они могли ударить мертвеца любой ее частью, поскольку указание на определенный орган животного в данном случае было совершенно бессмысленно. Израильтяне выполнили это повеление, и тогда Аллах воскресил мертвеца. Тот назвал имя убийцы, и Аллах раскрыл то, что они пытались скрыть. Воскрешение мертвеца на глазах у целого народа однозначно свидетельствовало об истинности воскрешения после смерти, и это должно было заставить израильтян призадуматься и отдалиться от всего, что могло навредить им.