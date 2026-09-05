Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Al-Baqarah 2:69
Al-Baqarah
69
2:69
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ٦٩
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ صَفْرَآءُ فَاقِعٌۭ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّـٰظِرِينَ ٦٩
قَالُواْ
ﳁ
ٱدۡعُ
ﳂ
لَنَا
ﳃ
رَبَّكَ
ﳄ
يُبَيِّن
ﳅ
لَّنَا
ﳆ
مَا
ﳇ
لَوۡنُهَاۚ
ﳈﳉ
قَالَ
ﳊ
إِنَّهُۥ
ﳋ
يَقُولُ
ﳌ
إِنَّهَا
ﳍ
بَقَرَةٞ
ﳎ
صَفۡرَآءُ
ﳏ
فَاقِعٞ
ﳐ
لَّوۡنُهَا
ﳑ
تَسُرُّ
ﳒ
ٱلنَّٰظِرِينَ
ﳓ
٦٩
ﳔ
Zij zeiden: "Roep voor ons jouw Heer aan, opdat Hij ons duidelijk maakt wat haar kleur is.' Hij zei: "Hij zeg dat het een koe met een heldere gele kleur is, die de toeschouwers verheugt."
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا
] وتیان: ئهی موسی داوا بكه له پهروهردگارت با پێمان بڵێ ڕهنگی چۆن بێت، خوای گهوره داوای ڕهنگی نهكردبوو خۆیان زیادیان كرد [
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ
] فهرمووی: پهروهردگار ئهفهرمووێ: با مانگایهك بێ كه ڕهنگی زهرد بێ [
فَاقِعٌ لَوْنُهَا
] بهڵام زهردێكی تۆخ و زۆر جوان [
تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (٦٩)
] ئهوهنده جوان بێ كه ههر كهسێك سهیری بكات پێی سهرسام بێ وه ڕهنگهكهی پێ جوان بێ وه دڵی خۆش بكات.