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Tafseer: Al-Baqarah 2:68
Al-Baqarah
68
2:68
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذالك فافعلوا ما تومرون ٦٨
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا فَارِضٌۭ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ ٦٨
قَالُواْ
ﲧ
ٱدۡعُ
ﲨ
لَنَا
ﲩ
رَبَّكَ
ﲪ
يُبَيِّن
ﲫ
لَّنَا
ﲬ
مَا
ﲭ
هِيَۚ
ﲮﲯ
قَالَ
ﲰ
إِنَّهُۥ
ﲱ
يَقُولُ
ﲲ
إِنَّهَا
ﲳ
بَقَرَةٞ
ﲴ
لَّا
ﲵ
فَارِضٞ
ﲶ
وَلَا
ﲷ
بِكۡرٌ
ﲸ
عَوَانُۢ
ﲹ
بَيۡنَ
ﲺ
ذَٰلِكَۖ
ﲻﲼ
فَٱفۡعَلُواْ
ﲽ
مَا
ﲾ
تُؤۡمَرُونَ
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٦٨
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Zij zeiden: "Roep voor ons jouw Heer aan, op dat Hij ons duidelijk maakt wat voor koe het moet zijn." Hij zei: "Voorwaar, Hij zegt: 'Het us een koe die niet oud is en niet jong, maar van een leeftijd daartussen'. Doe dan wat jullie bevolen is."
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Tafsir Muyassar
قالوا:
ادع لنا ربَّك يوضح لنا صفة هذه البقرة،
فأجابهم:
إن الله يقول لكم: صفتها ألا تكون مسنَّة هَرِمة، ولا صغيرة فَتِيَّة، وإنما هي متوسطة بينهما، فسارِعوا إلى امتثال أمر ربكم.