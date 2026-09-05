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Tafseer: Al-Baqarah 2:67
Al-Baqarah
67
2:67
واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ٦٧
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةًۭ ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًۭا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٦٧
وَإِذۡ
ﲐ
قَالَ
ﲑ
مُوسَىٰ
ﲒ
لِقَوۡمِهِۦٓ
ﲓ
إِنَّ
ﲔ
ٱللَّهَ
ﲕ
يَأۡمُرُكُمۡ
ﲖ
أَن
ﲗ
تَذۡبَحُواْ
ﲘ
بَقَرَةٗۖ
ﲙﲚ
قَالُوٓاْ
ﲛ
أَتَتَّخِذُنَا
ﲜ
هُزُوٗاۖ
ﲝﲞ
قَالَ
ﲟ
أَعُوذُ
ﲠ
بِٱللَّهِ
ﲡ
أَنۡ
ﲢ
أَكُونَ
ﲣ
مِنَ
ﲤ
ٱلۡجَٰهِلِينَ
ﲥ
٦٧
ﲦ
En (gedenkt) toen Môesa tot zijn volk zei: "Voorwaar, Allah beveelt jullie dat jullie een koe slachten." Zij zeiden: "Maak jij ons tot (onderwerp van) bespotting?" Hij antwoordde: "Ik zoek bescherming bij Allah dat ik tot de dommen zou behoren."
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Tafsir Muyassar
واذكروا -يا بني إسرائيل- جناية أسلافكم، وكثرة تعنتهم وجدالهم لموسى عليه الصلاة والسلام،
حين قال لهم:
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا -مستكبرين-: أتجعلنا موضعًا للسخرية والاستخفاف؟
فردَّ عليهم موسى بقوله:
أستجير بالله أن أكون من المستهزئين.