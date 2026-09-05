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Tafseer: Al-Baqarah 2:57
Al-Baqarah
57
2:57
وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٥٧
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٧
وَظَلَّلۡنَا
ﲱ
عَلَيۡكُمُ
ﲲ
ٱلۡغَمَامَ
ﲳ
وَأَنزَلۡنَا
ﲴ
عَلَيۡكُمُ
ﲵ
ٱلۡمَنَّ
ﲶ
وَٱلسَّلۡوَىٰۖ
ﲷﲸ
كُلُواْ
ﲹ
مِن
ﲺ
طَيِّبَٰتِ
ﲻ
مَا
ﲼ
رَزَقۡنَٰكُمۡۚ
ﲽﲾ
وَمَا
ﲿ
ظَلَمُونَا
ﳀ
وَلَٰكِن
ﳁ
كَانُوٓاْ
ﳂ
أَنفُسَهُمۡ
ﳃ
يَظۡلِمُونَ
ﳄ
٥٧
ﳅ
En wij gaven jullie schaduw door middel van de wolk en Wij deden Manna en kwartels voor jullie neerdalen. Eet van de goede dingen waarmee Wij jullie hebben voorzien. Zij deden Ons geen onrecht aan, maar zij deden zichzelf onrecht aan.
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Al-Sa'di
Всевышний напомнил сынам Исраила о милости, которая была оказана им, когда они находились в пустыне, где не было ни тени, ни пропитания. Аллах осенил их облаками и одарил их манной и перепелами. Манной называются любые продукты питания, которые можно добыть без особого труда, такие как имбирь, грибы или хлеб. А перепела - это небольшие птицы с нежным и вкусным мясом. Аллах ниспосылал им столько манны и перепелов, сколько было необходимо для их нормального обеспечения. Такие блага не были дарованы даже жителям самых богатых городов, однако сыны Исраила не возблагодарили Аллаха за эти щедроты, не избавились от жестокосердия и продолжали совершать всевозможные грехи. Они не обижали Аллаха, когда ослушались Его повелений, поскольку непокорность грешников не причиняет Ему никакого вреда, равно как и повиновение праведников не приносит Ему никакой пользы. Они поступали несправедливо только по отношению к себе, поскольку их злодеяния оборачивались против них самих.