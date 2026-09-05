{واتقوا يوماً} واخشوا عقاب يوم
{لا تجزي نفس} لا تقضي نفس.
{عن نفس شيئاً} أي حقاً لزمها.
وقيل: لا تغني.
وقيل: لا تكفي شيئاً من الشدائد.
{ولا يقبل منها شفاعة} قرأ ابن كثير و يعقوب بالتاء لتأنيث الشفاعة، وقرأ الباقون بالياء لأن الشفع والشفاعة بمعنى واحد كالوعظ والموعظة، فالتذكير على المعنى، والتأنيث على اللفظ، كقوله تعالى: {قد جاءتكم موعظة من ربكم} [57-يونس]، وقال في موضع آخر: {فمن جاءه موعظة من ربه} [275-البقرة] أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة.
{ولا يؤخذ منها عدل} أي فداء وسمي به لأنه مثل المفدي. والعدل: المثل.
{ولا هم ينصرون} يمنعون من عذاب الله.