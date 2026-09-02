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Tafseer: Al-Baqarah 2:41
Al-Baqarah
41
2:41
وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ٤١
وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًۭا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا وَإِيَّـٰىَ فَٱتَّقُونِ ٤١
وَءَامِنُواْ
ﱮ
بِمَآ
ﱯ
أَنزَلۡتُ
ﱰ
مُصَدِّقٗا
ﱱ
لِّمَا
ﱲ
مَعَكُمۡ
ﱳ
وَلَا
ﱴ
تَكُونُوٓاْ
ﱵ
أَوَّلَ
ﱶ
كَافِرِۭ
ﱷ
بِهِۦۖ
ﱸﱹ
وَلَا
ﱺ
تَشۡتَرُواْ
ﱻ
بِـَٔايَٰتِي
ﱼ
ثَمَنٗا
ﱽ
قَلِيلٗا
ﱾ
وَإِيَّٰيَ
ﱿ
فَٱتَّقُونِ
ﲀ
٤١
ﲁ
En gelooft in wat Ik aan jullie heb neergezonden (de Koran), als bevestiging van wat bij jullie is (de Taurât en de Zabôer), en weest niet de eersten die daarin niet geloven. En verruilt Mijn Verzen niet voor een geringe prijs. En vreest daarom alleen Mij.
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Al-Sa'di
Всевышний ниспослал сынам Исраила особое предписание, без которого вера человека не может быть правильной и совершенной. Он велел уверовать в Священный Коран, ниспосланный Божьему рабу и посланнику Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Сынам Исраила было приказано уверовать в Коран и руководствоваться его предписаниями, а это обязывало их уверовать в самого Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А затем Аллах упомянул об обстоятельстве, которое должно было побудить их уверовать. О сыны Исраила! Коран подтверждает Писания, которые были ниспосланы вам. Он не опровергает и не отрицает их. И если это откровение схоже с вашими Писаниями и не противоречит им, то что помешает вам уверовать. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, принес то, что приносили предыдущие Божьи посланники, и вам полагается первыми уверовать в него и подтвердить его правдивость, поскольку вы обладаете Писаниями и знанием. Помните о том, что Священный Коран подтверждает правдивость предыдущих Писаний. Следовательно, если вы откажетесь уверовать в него, то отречетесь от Писаний, которые были ниспосланы вам прежде. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принес учение, которое проповедовали Муса, Иса и остальные пророки, и неверие в него подразумевает неверие во все предыдущие Писания. В этих Писаниях вы находите описание качеств Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который принес Священный Коран, и предсказания о его пришествии. И если вы откажетесь уверовать в него, то отвергнете часть того, что было ниспослано вам. А ведь неверие в часть откровения равносильно неверию во все откровение целиком, равно как и неверие в одного посланника равносильно неверию во всех Божьих посланников, мир им и благословение Аллаха. После повеления обратиться в правую веру Всевышний Аллах предостерег сынов Исраила от неверия. Им было запрещено становиться первыми, кто отказался уверовать в Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и Коран. Всевышний мог сказать: «Не становитесь неверующими», - однако ниспосланный Аллахом запрет является более выразительным, ибо если сыны Исраила первыми откажутся уверовать и поступят не так, как им было предписано, то они будут отвечать не только за свои прегрешения, но и за прегрешения тех, кто последовал по их стопам. Затем Аллах упомянул о факторе, который мог помешать им уверовать. Для этого Он запретил им отдавать предпочтение мирской жизни перед вечным счастьем в Последней жизни, продавая Божьи знамения за ничтожную цену. Этой ничтожной ценой является высокое положение и всевозможные яства, которые люди боятся потерять, если уверуют в Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Они отдают предпочтение мирским удовольствиям и покупают их за Божьи знамения. После упоминания об этом Господь повелел сынам Исраила бояться одного Аллаха, потому что богобоязненность и страх побуждают человека отдавать предпочтение вере в Божьи знамения перед ничтожными земными благами. Если же человек отдает предпочтение мирским удовольствиям, то это значит, что богобоязненность и страх уже покинули его сердце.