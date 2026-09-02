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Tafseer: Al-Baqarah 2:41
Al-Baqarah
41
2:41
وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ٤١
وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًۭا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا وَإِيَّـٰىَ فَٱتَّقُونِ ٤١
وَءَامِنُواْ
ﱮ
بِمَآ
ﱯ
أَنزَلۡتُ
ﱰ
مُصَدِّقٗا
ﱱ
لِّمَا
ﱲ
مَعَكُمۡ
ﱳ
وَلَا
ﱴ
تَكُونُوٓاْ
ﱵ
أَوَّلَ
ﱶ
كَافِرِۭ
ﱷ
بِهِۦۖ
ﱸﱹ
وَلَا
ﱺ
تَشۡتَرُواْ
ﱻ
بِـَٔايَٰتِي
ﱼ
ثَمَنٗا
ﱽ
قَلِيلٗا
ﱾ
وَإِيَّٰيَ
ﱿ
فَٱتَّقُونِ
ﲀ
٤١
ﲁ
En gelooft in wat Ik aan jullie heb neergezonden (de Koran), als bevestiging van wat bij jullie is (de Taurât en de Zabôer), en weest niet de eersten die daarin niet geloven. En verruilt Mijn Verzen niet voor een geringe prijs. En vreest daarom alleen Mij.
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[
وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ
] وه ئیمان بێنن بهو كتابه كه قورئانی پیرۆزه بۆم دابهزاندوون كه بهڕاستدانهری تهورات و ئینجیله كه خۆتان پێتانه[
وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ
] وه مهبن به یهكهم كافرێك له بهنی ئیسرائیل كه كوفر بكهن به قورئانی پیرۆز یان به پێغهمبهری خوا
صلی الله علیه وسلم
[
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
] وه ئایهتهكانی من مهفرۆشن به نرخێكی كهم و بۆ دونیایهكی كهم (كه ئهگهر ههموو دونیایش بێت ههر كهمه) [
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤١)
] بهتاك و تهنها تهقوای من بكهن و له من بترسێن.