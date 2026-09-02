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Tafseer: Al-Baqarah 2:34
Al-Baqarah
34
2:34
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين ٣٤
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٣٤
وَإِذۡ
ﲖ
قُلۡنَا
ﲗ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﲘ
ٱسۡجُدُواْ
ﲙ
لِأٓدَمَ
ﲚ
فَسَجَدُوٓاْ
ﲛ
إِلَّآ
ﲜ
إِبۡلِيسَ
ﲝ
أَبَىٰ
ﲞ
وَٱسۡتَكۡبَرَ
ﲟ
وَكَانَ
ﲠ
مِنَ
ﲡ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲢ
٣٤
ﲣ
En toen Wij tot de Engelen zeiden: "Buigt jullie voor Adam," toen bogen zij, bhalve Iblis (de Satan). Hij weigerde en was hooghartig en hij werd één van de ongelogigen.
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السعدي Al-Sa'di
ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم; إكراما له وتعظيما; وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله; وبادروا كلهم بالسجود،
{ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى }
امتنع عن السجود; واستكبر عن أمر الله وعلى آدم،
قال:
{ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا }
وهذا الإباء منه والاستكبار; نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه; فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وفي هذه الآيات من العبر والآيات; إثبات الكلام لله تعالى; وأنه لم يزل متكلما; يقول ما شاء; ويتكلم بما شاء; وأنه عليم حكيم، وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالوجب عليه; التسليم; واتهام عقله; والإقرار لله بالحكمة، وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة; وإحسانه بهم; بتعليمهم ما جهلوا; وتنبيههم على ما لم يعلموه.
وفيه فضيلة العلم من وجوه:
منها: أن الله تعرف لملائكته; بعلمه وحكمته ،
ومنها:
أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم; وأنه أفضل صفة تكون في العبد،
ومنها:
أن الله أمرهم بالسجود لآدم; إكراما له; لما بان فضل علمه،
ومنها:
أن الامتحان للغير; إذا عجزوا عما امتحنوا به; ثم عرفه صاحب الفضيلة; فهو أكمل مما عرفه ابتداء،
ومنها:
الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن; وبيان فضل آدم; وأفضال الله عليه; وعداوة إبليس له; إلى غير ذلك من العبر.