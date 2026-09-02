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Tafseer: Al-Baqarah 2:31
Al-Baqarah
31
2:31
وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملايكة فقال انبيوني باسماء هاولاء ان كنتم صادقين ٣١
وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَـٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣١
وَعَلَّمَ
ﱠ
ءَادَمَ
ﱡ
ٱلۡأَسۡمَآءَ
ﱢ
كُلَّهَا
ﱣ
ثُمَّ
ﱤ
عَرَضَهُمۡ
ﱥ
عَلَى
ﱦ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﱧ
فَقَالَ
ﱨ
أَنۢبِـُٔونِي
ﱩ
بِأَسۡمَآءِ
ﱪ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱫ
إِن
ﱬ
كُنتُمۡ
ﱭ
صَٰدِقِينَ
ﱮ
٣١
ﱯ
En Hij onderwees Adam de namen van alle dingen en vervolgens toonde Hij deze aan de Engelen en zei: "Noem Mij de namen van deze (dingen), als jullie waarachtig zijn."
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السعدي Al-Sa'di
ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام, فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض, أراد الله تعالى, أن يبين لهم من فضل آدم, ما يعرفون به فضله, وكمال حكمة الله وعلمه فـ
{ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا }
أي: أسماء الأشياء, وما هو مسمى بها، فعلمه الاسم والمسمى,
أي:
الألفاظ والمعاني, حتى المكبر من الأسماء كالقصعة، والمصغر كالقصيعة.
{ ثُمَّ عَرَضَهُمْ }
أي: عرض المسميات
{ عَلَى الْمَلَائِكَةِ }
امتحانا لهم, هل يعرفونها أم لا؟.
{ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ }
في قولكم وظنكم, أنكم أفضل من هذا الخليفة.