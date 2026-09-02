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Tafseer: Al-Baqarah 2:25
Al-Baqarah
25
2:25
وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هاذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون ٢٥
وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍۢ رِّزْقًۭا ۙ قَالُوا۟ هَـٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَـٰبِهًۭا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌۭ مُّطَهَّرَةٌۭ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٥
وَبَشِّرِ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
ءَامَنُواْ
ﱃ
وَعَمِلُواْ
ﱄ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱅ
أَنَّ
ﱆ
لَهُمۡ
ﱇ
جَنَّٰتٖ
ﱈ
تَجۡرِي
ﱉ
مِن
ﱊ
تَحۡتِهَا
ﱋ
ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ
ﱌﱍ
كُلَّمَا
ﱎ
رُزِقُواْ
ﱏ
مِنۡهَا
ﱐ
مِن
ﱑ
ثَمَرَةٖ
ﱒ
رِّزۡقٗا
ﱓ
قَالُواْ
ﱔ
هَٰذَا
ﱕ
ٱلَّذِي
ﱖ
رُزِقۡنَا
ﱗ
مِن
ﱘ
قَبۡلُۖ
ﱙﱚ
وَأُتُواْ
ﱛ
بِهِۦ
ﱜ
مُتَشَٰبِهٗاۖ
ﱝﱞ
وَلَهُمۡ
ﱟ
فِيهَآ
ﱠ
أَزۡوَٰجٞ
ﱡ
مُّطَهَّرَةٞۖ
ﱢﱣ
وَهُمۡ
ﱤ
فِيهَا
ﱥ
خَٰلِدُونَ
ﱦ
٢٥
ﱧ
En geef (O Moehammad) goede tijdingen aan degenen die geloven en goede werken verrichten: dat er voor hen Tuinen (in het Paradijs) zijn waar onder door de rivieren stromen. Telkens wanneer hun daaruit een vrucht wordt gegeven als voorziening, zeggen zij: "Dit is waarmee wij vroeger zijn voorzien." en het soortgelijke zal hun gegeven worden en er zijn daarin reine echtgenoten voor hen, en zij zijn daarin eeuwig levenden.
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﴿وَبَشِّرِ﴾ أَخْبِرْ ﴿ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟﴾ صَدَّقُوا بِاَللَّهِ ﴿وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ﴾ مِنْ الْفُرُوض وَالنَّوَافِل ﴿أَنَّ﴾ أَيْ بِأَنَّ ﴿لَهُمۡ جَنَّـٰتࣲ﴾ حَدَائِق ذَات أَشْجَار وَمَسَاكِن ﴿تَجۡرِی مِن تَحۡتِهَا﴾ أَيْ تَحْت أَشْجَارهَا وَقُصُورهَا ﴿ٱلۡأَنۡهَـٰرُۖ﴾ أَيْ الْمِيَاه فِيهَا وَالنَّهْر الْمَوْضِع الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْمَاء لِأَنَّ الْمَاء يَنْهَرهُ أَيْ يَحْفِرهُ وَإِسْنَاد الْجَرْي إلَيْهِ مَجَاز ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنۡهَا﴾ أُطْعِمُوا مِنْ تِلْكَ الْجَنَّات ﴿مِن ثَمَرَةࣲ رِّزۡقࣰا قَالُوا۟ هَـٰذَا ٱلَّذِی﴾ أَيْ مِثْل مَا ﴿رُزِقۡنَا مِن قَبۡلُۖ﴾ أَيْ قَبْله فِي الْجَنَّة لِتَشَابُهِ ثِمَارهَا بِقَرِينَةِ ﴿وَأُتُوا۟ بِهِۦ﴾ أَيْ جِيئُوا بِالرِّزْقِ ﴿مُتَشَـٰبِهࣰاۖ﴾ يُشْبِه بَعْضه بَعْضًا لَوْنًا وَيَخْتَلِف طَعْمًا ﴿وَلَهُمۡ فِیهَاۤ أَزۡوَ ٰجࣱ﴾ مِنْ الْحُور وَغَيْرهَا ﴿مُّطَهَّرَةࣱۖ﴾ مِنْ الْحَيْض وَكُلّ قَذَر ﴿وَهُمۡ فِیهَا خَـٰلِدُونَ ٢٥﴾ مَاكِثُونَ أَبَدًا لَا يَفْنَوْنَ وَلَا يَخْرُجُونَ وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُود لَمَّا ضَرَبَ اللَّه الْمَثَل بِالذُّبَابِ فِي قَوْله {وَإِن یَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَیۡـࣰٔا} وَالْعَنْكَبُوت فِي قَوْله {كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ} مَا أَرَادَ اللَّه بِذِكْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاء الْخَسِيسَة فَأَنْزَلَ اللَّه