Всем сердцем уверовав в Аллаха, ангелов, писания, посланников и Судный день, эти люди подтвердили свою веру праведными деяниями, которые они совершали душой и телом. Они возлюбили Аллаха, боялись Его и надеялись только на Него. А наряду с этим они совершали намаз и другие благодеяния, благодаря которым они заслужили прекрасную жизнь и славное пристанище. Они снискали благоволение Аллаха и заслужили Божью милость как при жизни на земле, так и после смерти. Они заслужили совершенный отдых и безупречное наслаждение. И среди бесчисленного множества даров, которыми их одарит Аллах, будет райское дерево Туба (‘блаженство’). В достоверных хадисах сообщается, что в тени этого дерева всадник может скакать сто лет, так и не добравшись до его конца.