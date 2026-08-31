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78. An-Naba'

Berita Besar

maklumat
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١

١

Tentang apakah mereka bertanya-tanya?
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