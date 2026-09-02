Al-Baqarah 2:42 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ٤٢
Halaman 7 · Juz 1
وَلَا
تَلۡبِسُواْ
ٱلۡحَقَّ
بِٱلۡبَٰطِلِ
وَتَكۡتُمُواْ
ٱلۡحَقَّ
وَأَنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ
٤٢
Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya.
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Ibn Kathir (Abridged)
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The Prohibition of hiding the Truth and distorting It with Falsehood
Allah forbade the Jews from intentionally distorting the truth with falsehood and from hiding the truth and spreading falsehood,
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(And mix not truth…
The Prohibition of hiding the Truth and distorting It with Falsehood
Allah forbade the Jews from intentionally distorting the truth with falsehood and…