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Tafsir: Al-Baqarah 2:40
Al-Baqarah
40
2:40
يا بني اسراييل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون ٤٠
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ ٤٠
يَٰبَنِيٓ
ﱠ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱡ
ٱذۡكُرُواْ
ﱢ
نِعۡمَتِيَ
ﱣ
ٱلَّتِيٓ
ﱤ
أَنۡعَمۡتُ
ﱥ
عَلَيۡكُمۡ
ﱦ
وَأَوۡفُواْ
ﱧ
بِعَهۡدِيٓ
ﱨ
أُوفِ
ﱩ
بِعَهۡدِكُمۡ
ﱪ
وَإِيَّٰيَ
ﱫ
فَٱرۡهَبُونِ
ﱬ
٤٠
ﱭ
Wahai Bani Israil! Kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah Kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian (kamu) denganKu, supaya Aku sempurnakan perjanjianKu dengan kamu; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, (bukan kepada sesuatu yang lain).
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Tafseer Jalalayn
﴿یَـٰبَنِیۤ إِسۡرَ ٰۤءِیلَ﴾ أَوْلَاد يَعْقُوب ﴿ٱذۡكُرُوا۟ نِعۡمَتِیَ ٱلَّتِیۤ أَنۡعَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ﴾ أَيْ عَلَى آبَائِكُمْ مِنْ الْإِنْجَاء مِنْ فِرْعَوْن وَفَلْق الْبَحْر وَتَظْلِيل الْغَمَام وَغَيْر ذَلِكَ بِأَنْ تَشْكُرُوهَا بِطَاعَتِي ﴿وَأَوۡفُوا۟ بِعَهۡدِیۤ﴾ الَّذِي عَهِدْته إلَيْكُمْ مِنْ الْإِيمَان بِمُحَمَّدٍ ﴿أُوفِ بِعَهۡدِكُمۡ﴾ الَّذِي عَهِدْت إلَيْكُمْ مِنْ الثَّوَاب عَلَيْهِ بدخول الجنة ﴿وَإِیَّـٰیَ فَٱرۡهَبُونِ ٤٠﴾ خَافُونِ فِي تَرْك الْوَفَاء بِهِ دُون غَيْرِي