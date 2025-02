Passava tua sorella e disse: “Posso indicarvi chi potrà occuparsene”. E ti riportammo a tua madre, perché si consolassero i suoi occhi e più non si affliggesse. Uccidesti un uomo: ti cavammo d’impaccio e ti imponemmo molte prove 1 . Rimanesti per anni presso la gente di Madian. Poi venisti fin qui, o Mosè, per una predestinazione.