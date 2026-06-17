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Muhammad
13
47:13
وكاين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم ١٣
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةًۭ مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَـٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٣
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E quante città distruggemmo, che pure erano più potenti della tua città che ti ha bandito
1
. Non ebbero nessun soccorritore.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَكَأَیِّن﴾ وَكَمْ ﴿مِّن قَرۡیَةٍ﴾ أُرِيدَ بِهَا أَهْلهَا ﴿هِیَ أَشَدُّ قُوَّةࣰ مِّن قَرۡیَتِكَ﴾ مَكَّة أَيْ أَهْلهَا ﴿ٱلَّتِیۤ أَخۡرَجَتۡكَ﴾ رُوعِيَ لَفْظ قَرْيَة ﴿أَهۡلَكۡنَـٰهُمۡ﴾ رُوعِيَ مَعْنَى قَرْيَة الْأُولَى ﴿فَلَا نَاصِرَ لَهُمۡ ١٣﴾ من إهلاكنا