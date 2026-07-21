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Al-Insan
17
76:17
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ١٧
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًۭا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١٧
وَيُسۡقَوۡنَ
فِيهَا
كَأۡسٗا
كَانَ
مِزَاجُهَا
زَنجَبِيلًا
١٧
E berranno colà, da una coppa contenente una mistura di zenzero,
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (١٧)
] وه جۆرێكی تریش خواردنیان پێ ئهدرێ لهو گڵاسانهدا كه خهمرو مهی تیایه تێكهڵ ئهكرێ به زهنجهبیل كه ئهمهیان گهرمه، كافورهكه فێنك و سارد بوو، ئهمهیان گهرمه بۆ ئهوهی گهرم و سارد بخۆنهوه.