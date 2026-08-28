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Tafsir: Al-Mursalat 77:35
Al-Mursalat
35
77:35
هاذا يوم لا ينطقون ٣٥
هَـٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ٣٥
هَٰذَا
يَوۡمُ
لَا
يَنطِقُونَ
٣٥
Sarà il Giorno in cui non potranno parlare,
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين، لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد.