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Tafsir: Al-Mursalat 77:25
Al-Mursalat
25
77:25
الم نجعل الارض كفاتا ٢٥
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٥
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
كِفَاتًا
٢٥
Non abbiamo fatto della terra un luogo di riunione
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Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 77:23 a 77:25
Мы предопределили судьбу зародыша, позаботились о нем во мраке материнской утробы и превратили его из капли в сгусток крови, а затем в кусочек мяса. После этого превращаем его в иное творение и вдыхаем в него душу. Однако некоторым из вас суждено умереть прежде этого срока. Как же прекрасно предопределение Аллаха! Оно преисполнено мудрости и заслуживает всякой похвалы.