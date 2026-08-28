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Tafsir: Al-Mursalat 77:22
Al-Mursalat
22
77:22
الى قدر معلوم ٢٢
إِلَىٰ قَدَرٍۢ مَّعْلُومٍۢ ٢٢
إِلَىٰ
قَدَرٖ
مَّعۡلُومٖ
٢٢
per un tempo stabilito
1
?
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
mpaka kipindi maalumu kinachojulikana na Mwenyezi Mungu Aliyetukuka?