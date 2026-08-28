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Tafsir: Al-Mursalat 77:16
Al-Mursalat
16
77:16
الم نهلك الاولين ١٦
أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦
أَلَمۡ
نُهۡلِكِ
ٱلۡأَوَّلِينَ
١٦
Già non facemmo perire gli antichi?
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Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 77:15 a 77:17
Как мучительно их наказание! Как скверно их пристанище! Аллах сообщил им истину и поклялся в этом, но они не поверили, и поэтому заслужили великое наказание.