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Tafsir: An-Naml 27:82
An-Naml
82
27:82
۞ واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ٨٢
۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةًۭ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٨٢
۞ وَإِذَا
وَقَعَ
ٱلۡقَوۡلُ
عَلَيۡهِمۡ
أَخۡرَجۡنَا
لَهُمۡ
دَآبَّةٗ
مِّنَ
ٱلۡأَرۡضِ
تُكَلِّمُهُمۡ
أَنَّ
ٱلنَّاسَ
كَانُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
لَا
يُوقِنُونَ
٨٢
Quando il Decreto cadrà loro addosso, faremo uscire, per loro, una bestia
1
dalla terra. [Essa] proclamerà che gli uomini non erano convinti della verità dei Nostri segni.
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Rebar Kurdish Tafsir
{ يهكێك له نيشانه گهورهكانى رۆژى قيامهت} [
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
] وه كاتێك كه سزا بهسهریاندا جێبهجێ ئهبێ یان ڕۆژی قیامهت كه نزیك ئهبێ [
أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ
] لهناو زهویهوه ئاژهڵێكیان بۆ دهرئهكهین [
تُكَلِّمُهُمْ
] كه قسهیان لهگهڵدا ئهكات كه یهكێكه له نیشانه گهورهكانی ڕۆژی قیامهت [
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (٨٢)
] كه به دڵنیایى خهڵكی یهقینیان نهبووه به ئایهتهكان و نیشانهو دهسهڵاتی ئێمه.