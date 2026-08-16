Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Naml 27:70
An-Naml
70
27:70
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ٧٠
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍۢ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ٧٠
وَلَا
تَحۡزَنۡ
عَلَيۡهِمۡ
وَلَا
تَكُن
فِي
ضَيۡقٖ
مِّمَّا
يَمۡكُرُونَ
٧٠
Non ti affliggere per loro, non essere angosciato per le loro trame.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
О Мухаммад! Не печалься от того, что люди отказываются уверовать. Если бы ты знал, сколько зла таится в сердцах этих грешников, не способных творить добро, то не стал бы печалиться из-за них. Они замышляют против тебя козни, но пусть это не тревожит тебя, потому что козни неверных причинят вред только им самим. Всевышний также сказал: «Они (неверующие) хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах - Наилучший из хитрецов» (3:54).