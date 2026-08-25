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Tafsir: An-Najm 53:43
An-Najm
43
53:43
وانه هو اضحك وابكى ٤٣
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ٤٣
وَأَنَّهُۥ
هُوَ
أَضۡحَكَ
وَأَبۡكَىٰ
٤٣
e che Egli è Colui Che fa ridere e fa piangere,
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান।