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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Najm Ayah 4
An-Najm
4
53:4
ان هو الا وحي يوحى ٤
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌۭ يُوحَىٰ ٤
إِنۡ
ﱐ
هُوَ
ﱑ
إِلَّا
ﱒ
وَحۡيٞ
ﱓ
يُوحَىٰ
ﱔ
٤
ﱕ
non è che una Rivelazione ispirata.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.