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Tafsir: An-Najm 53:34
An-Najm
34
53:34
واعطى قليلا واكدى ٣٤
وَأَعْطَىٰ قَلِيلًۭا وَأَكْدَىٰٓ ٣٤
وَأَعۡطَىٰ
قَلِيلٗا
وَأَكۡدَىٰٓ
٣٤
che dà poco e poi smette [di dare]?
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Al-Sa'di
Всевышний сообщил о том, как ужасно положение людей, не желающих поклоняться одному Аллаху и отвергающих истину. Лишь изредка они делают добро людям, поскольку они скупы и не любят одарять окружающих. Среди их качеств нет великодушия и добродетели, зато их души переполнены нежеланием повиноваться Аллаху и творить добро. Но, несмотря на это, они не упускают случая похвалиться и ставят себя выше того места, на которое их поместил Аллах.