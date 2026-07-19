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An-Najm
24
53:24
ام للانسان ما تمنى ٢٤
أَمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ٢٤
أَمۡ
لِلۡإِنسَٰنِ
مَا
تَمَنَّىٰ
٢٤
L’uomo otterrà forse tutto quel che desidera?
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمنى وهو كاذب في ذلك،
فقال:
{ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى}