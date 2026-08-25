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Tafsir: Al-Qamar 54:30
Al-Qamar
30
54:30
فكيف كان عذابي ونذر ٣٠
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٠
فَكَيۡفَ
كَانَ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
٣٠
Quale fu il Mio castigo, quali i Miei moniti!
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Al-Sa'di
Поистине, это было суровое наказание. Раздался страшный вопль, сотряслась земля, и самудяне погибли все до последнего. Только Салиха и уверовавших в него соплеменников Аллах спас от мучительной кары.