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Tafsir: Al-Qamar 54:23
Al-Qamar
23
54:23
كذبت ثمود بالنذر ٢٣
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٢٣
كَذَّبَتۡ
ثَمُودُ
بِٱلنُّذُرِ
٢٣
I Thamùd tacciarono di menzogna gli ammonimenti;
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Tafsir Ahsanul Bayaan
সামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল;