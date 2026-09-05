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Tafsir: Al-Baqarah 2:76
Al-Baqarah
76
2:76
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون ٧٦
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٧٦
وَإِذَا
ﳆ
لَقُواْ
ﳇ
ٱلَّذِينَ
ﳈ
ءَامَنُواْ
ﳉ
قَالُوٓاْ
ﳊ
ءَامَنَّا
ﳋ
وَإِذَا
ﳌ
خَلَا
ﳍ
بَعۡضُهُمۡ
ﳎ
إِلَىٰ
ﳏ
بَعۡضٖ
ﳐ
قَالُوٓاْ
ﳑ
أَتُحَدِّثُونَهُم
ﳒ
بِمَا
ﳓ
فَتَحَ
ﳔ
ٱللَّهُ
ﳕ
عَلَيۡكُمۡ
ﳖ
لِيُحَآجُّوكُم
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
عِندَ
ﳙ
رَبِّكُمۡۚ
ﳚﳛ
أَفَلَا
ﳜ
تَعۡقِلُونَ
ﳝ
٧٦
ﳞ
E quando incontrano i credenti, dicono: «Anche noi crediamo». Ma quando sono tra loro dicono: «Volete dibattere
1
con loro a proposito di quello che Allah vi ha mostrato, perché lo possano utilizzare contro di voi davanti al vostro Signore? Non comprendete?».
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Tafsir Muyassar
هؤلاء اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا بلسانهم:
آمنَّا بدينكم ورسولكم المبشَّر به في التوراة،
وإذا خلا بعض هؤلاء المنافقين من اليهود إلى بعض قالوا في إنكار:
أتحدِّثون المؤمنين بما بيَّن الله لكم في التوراة من أمر محمد; لتكون لهم الحجة عليكم عند ربكم يوم القيامة؟ أفلا تفقهون فتحذروا؟