Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:70
Al-Baqarah
70
2:70
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون ٧٠
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَـٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ٧٠
قَالُواْ
ﱁ
ٱدۡعُ
ﱂ
لَنَا
ﱃ
رَبَّكَ
ﱄ
يُبَيِّن
ﱅ
لَّنَا
ﱆ
مَا
ﱇ
هِيَ
ﱈ
إِنَّ
ﱉ
ٱلۡبَقَرَ
ﱊ
تَشَٰبَهَ
ﱋ
عَلَيۡنَا
ﱌ
وَإِنَّآ
ﱍ
إِن
ﱎ
شَآءَ
ﱏ
ٱللَّهُ
ﱐ
لَمُهۡتَدُونَ
ﱑ
٧٠
ﱒ
Dissero: «Chiedi al tuo Signore che dia maggiori particolari, perché veramente per noi le giovenche si assomigliano tutte. Così, se Allah vuole, saremo ben guidati».
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا هِیَ﴾ أَسَائِمَة أَمْ عَامِلَة ﴿إِنَّ ٱلۡبَقَرَ﴾ أَيْ جِنْسه الْمَنْعُوت بِمَا ذُكِرَ ﴿تَشَـٰبَهَ عَلَیۡنَا﴾ لِكَثْرَتِهِ فلم نهتد إلى المقصود ﴿وَإِنَّاۤ إِن شَاۤءَ ٱللَّهُ لَمُهۡتَدُونَ ٧٠﴾ إلَيْهَا وَفِي الْحَدِيث لَوْ لَمْ يَسْتَثْنُوا لَمَا بُيِّنَت لَهُمْ لآخر الأبد