قوله تعالى: {قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي} أي ما صفاتها.
{قال} موسى.
{إنه يقول} يعني أن الله تعالى يقول:
{إنها بقرة لا فارض ولا بكر} أي لا كبيرة ولا صغيرة، والفارض المسنة التي لا تلد، يقال منه: فرضت تفرض فروضاً، والبكر الفتاة الصغيرة التي لم تلد قط، وحذفت (الهاء) منهما للاختصاص بالإناث كالحائض.
{عوان} وسط نصف.
{بين ذلك} أي بين السنين يقال عونت المرأة تعويناً: إذا زادت على الثلاثين، قال الأخفش: "(العوان) التي لم تلد قط".
وقيل: العوان التي نتجت مراراً وجمعها عون.
{فافعلوا ما تؤمرون} من ذبح البقرة ولا تكثروا السؤال.