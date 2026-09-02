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Tafsir: Al-Baqarah 2:18
Al-Baqarah
18
2:18
صم بكم عمي فهم لا يرجعون ١٨
صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌۭ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨
صُمُّۢ
ﱓ
بُكۡمٌ
ﱔ
عُمۡيٞ
ﱕ
فَهُمۡ
ﱖ
لَا
ﱗ
يَرۡجِعُونَ
ﱘ
١٨
ﱙ
Sordi, muti, ciechi
1
, non possono ritornare
2
.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (١٨)
] بۆیه ئهوانه كهڕن خێرو حهق نابیستن، وه ڵاڵن شتێك ناڵێن كه سودی بۆیان ههبێت، وه كوێرن خێرو حهق نابینن، وه ههرگیز ناگهڕێنهوهو لهو تاریكیهدا ئهمێننهوه.